Lors des fêtes, manger en (très) grande quantité fait presque partie des traditions. Alors que Thanksgiving se tient ce 22 novembre, Sarah Michelle Gellar, connue pour son rôle dans Buffy contre les vampires, a livré son conseil pour ne pas céder à la tentation. Le problème ? Certains y ont vu une apologie de la minceur.

Bouffie contre les vampires

Sur Instagram, l'actrice a posté trois photos. Elle y apparaît plus jeune, svelte et en lingerie. « Je vais accrocher ces photos partout dans ma maison pour me rappeler de ne pas trop manger jeudi », a-t-elle ajouté en légende. Un « conseil » qui a choqué. « Comme si les femmes n'avaient pas déjà assez de moyens de se souvenir de s'affamer et de se stresser à propos de la nourriture », lui a notamment rétorqué l'un de ses followers sur le réseau social, explique Paris Match Belgique.

"Tentative d'humour"

Après le tollé et les accusations de grossophobie, Sarah Michelle Gellar s'est platement excusée. « J'ai tendance à manger tellement que je m'en rends malade. C'était une blague pour me rappeler de ne pas le faire », a-t-elle écrit sur Instagram. « Je suis vraiment désolé que des personnes aient été offensées par ma tentative d'humour. Tous ceux qui me connaissent savent que je n'humilierai jamais personne ». De quoi lui couper réellement l'appétit.