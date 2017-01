Comme tous les classements, le top 10 des stars qui ont réalisé le plus gros box-office mondial est sujet à caution. Il tend en effet à faire croire que ce sont les acteurs qui assurent le succès d’un film alors que parfois, c’est exactement l’inverse.

La meilleure preuve en est que le podium est exclusivement composé de comédiens qui ont joué dans le même film, le grand triomphateur de 2016, Captain America : Civil War. Mais Scarlett Johansson devance ses deux partenaires principaux (sinon le top 100 était occupé par tout le casting super héroïque…), Chris Evans et Robert Downey Jr, non pas grâce aux doublages du Livre de la jungle et de Tous en scène (les voix n’ont pas été prises en compte pour ce classement), mais grâce à sa prestation en championne de natation artistique dans le croustillant Ave, César ! des frères Coen. Malgré un flop (seulement 63,2 millions de $ de recettes), cette comédie suffit à lui offrir la toute première place.

De manière globale, les comédiennes s’en sont mieux tirées que leurs partenaires l’an dernier. Derrière l’intouchable trio, ce sont en effet deux actrices qui complètent le top 5. Tout d’abord, Margot Robbie, propulsée vers les sommets grâce à Suicide Squad (sa performance lui vaudra d’ailleurs un spin-off) et la moins intéressante Légende de Tarzan. Amy Adams, elle, profite de The arrival et de Batman v Superman pour finir 5e.

Mais tout pourrait être remis en cause quand les chiffres de Rogue One seront définitifs. Ajoutés à ceux d’Inferno, ils pourraient faire de Felicity Jones la vraie gagnante de 2016.