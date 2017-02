Scarlett Johansson n'a pas peur de poser pour Playboy qui vient de remettre le nu à l'honneur. Normal, elle arrive toujours à ses fins et dans le numéro de Mars/Avril du célèbre magazine, elle pose... totalement habillée mais toujours aussi ouvertement sexy.

Ensuite, elle n'a pas froid aux yeux et se fiche du qu'en dira-t-on. La future ex Madame Dauriac s'est confiée dans une interview sur la fidélité, la monogamie, le mariage, bref, tout ce qui ressort de la vie privée. Elle qui s'était déjà confiée à Marie-Claire concernant ses doutes sur le fait d'aimer un seul homme pour la vie récidive : « "Je crois que l'idée du mariage est très romantique ; c'est une belle idée, et en pratique, cela peut aussi être une très jolie chose. Mais je ne pense pas qu'il soit naturel d'être monogame », explique-t-elle naturellement.

Elle le sait et le dit avec un sourire : elle va être montrée du doigt... « Mais je crois que c'est beaucoup de travail. Et le fait que ce soit beaucoup de travail pour tant de gens - tout le monde en fait -, prouve que ce n'est pas naturel. J'ai beaucoup de respect pour l'institution à laquelle j'ai participé, mais je pense que cela va à l'encontre de certains instincts."





"Être marié est différent de ne pas l'être!"

La jeune actrice de 32 ans a pourtant été mariée deux fois, même si cela fut plutôt bref : deux ans avec Ryan Reynolds (qui désormais est le mari comblé de Blake Lively, père de deux filles) et deux ans à peine avec le Français Romain Dauriac. Concernant ce mariage, elle explique :"Je me suis sentie différente. J'avais un très jeune bébé à l'époque, et donc notre dynamique familiale n'était pas la même. [...] Et puis mon mari venait d'un autre pays [la France], et il est devenu citoyen américain. C'était une grosse transition pour chacun de nous."

Elle enfonce encore le clou d'ailleurs dans cette longue interview en parlant de grosse responsabilité : "Cela implique beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec votre relation, déplore Scarlett Johansson. [...] Être marié est différent de ne pas l'être et quiconque dit le contraire ment. Cela change tout. J'ai des amis en couple depuis 10 ans qui se sont mariés, pour qui tout a été différent. C'est une belle responsabilité. Mais cela reste une responsabilité."

Pas sûr qu'un homme lui passe la bague au doigt dans les prochaines années, elle semble bien vaccinée ScarJo !