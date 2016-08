Selena Gomez interrompt sa tournée pour soigner son lupus

People

La star de la pop Selena Gomez a annoncé mercredi qu'elle interrompait sa tournée mondiale en raison d'effets secondaires causés par son lupus, une maladie auto-immune chronique dont la chanteuse de 24 ans avait révélé souffrir l'année dernière.

"J'ai découvert que l'anxiété, les crises d'angoisse et la dépression peuvent être des effets secondaires du lupus, qui peuvent présenter leurs propres défis", a-t-elle expliqué dans un communiqué publié mercredi sur les pages des lieux où elle devait se produire. "Je veux prendre les devants et me concentrer sur le fait de rester en bonne santé et d'être heureuse et j'ai décidé que la meilleure manière d'avancer est de prendre du repos", a poursuivi l'ancienne star adolescente devenue chanteuse.

Selena Gomez a assuré à ses fans qu'elle voulait faire front et qu'elle faisait "tout ce qui est possible pour être à (son) meilleur". "Je sais que je ne suis pas seule en partageant cela, j'espère que d'autres seront encouragés à résoudre de leurs propres problèmes", a-t-elle déclaré.

Le magazine People, qui a été le premier à diffuser son communiqué, a cité une source anonyme expliquant que Selena Gomez "ne s'était pas sentie elle-même" au cours des derniers mois. La dernière performance de l'Américaine remonte au 13 août à Auckland, en Nouvelle-Zélande, clôturant la partie asiatique de sa tournée. Elle devait reprendre sa tournée "Revival" la semaine prochaine en Amérique du Nord pour la terminer le 18 décembre à Guadalajara, au Mexique. Il est notamment prévu que la star se produise à Anvers le 1er novembre.

Selena Gomez, qui a goûté au succès en jouant dans la série Disney "Les sorciers de Waverly Place", avait également écourté une tournée fin 2013. A l'époque, les tabloïds s'étaient empressés d'y voir les conséquences de sa très médiatique rupture avec l'autre adolescent star du moment, le chanteur Justin Bieber. Elle n'avait révélé que deux ans plus tard être atteinte du lupus.

Cette maladie, dans laquelle le système immunitaire s'attaque aux tissus sains du corps, touche quelque 5 millions de personnes à travers le monde, en particulier les femmes en âge de procréer, selon la Lupus Foundation of America.