Terminée la longue crinière brune ! Selena Gomez a coupé et ça lui va plutôt bien.

Plus de 4 millions de "like" sur son poste Instagram ! Même si ses fans adoraient sa longue chevelure, ils semblent certes surpris par ce changement, mais ravis à en lire les commentaires. On peut dire que la chanteuse crée le buzz en exhibant sa nouvelle coiffure : le carré plongeant.

La mode est à qui coupera le plus court, un pas que Selena Gomez n'a tout de même pas encore franchi. Et contrairement à Kristen Stewart, Katy Perry ou encore Cara Delevingne, elle n'opte pas pour la teinte peroxydée.