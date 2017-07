Mais elle aurait évidemment aimé ses petits-enfants à la folie...

Si Kate Middleton n'a jamais côtoyé la maman de son époux, George et Charlotte n'ont jamais connu leur grand-mère paternelle. Mais le prince William tient plus que tout à conserver le souvenir de Diana et à le transmettre. Dans le documentaire Diana, Our Mother : Her Life and Legacy (Diana, notre mère : sa vie et son héritage) diffusé ce lundi sur HBO à l'occasion des 20 ans de la disparition de Lady D, l'héritier du trône britannique imaginait comment aurait été mamie Diana.

William explique parler constamment de sa mère à ses enfants. D'ailleurs, de nombreuses photos de Lady D ornent leur maison, mais cela reste compliqué "car Kate ne l’a jamais connue, donc elle ne peux pas racon­ter beau­coup de détails" . Et la maman qu'elle était inspire le prince jour après jour : "Je veux faire le plus d’ef­forts possibles avec George et Char­lotte, passer le maxi­mum de temps avec eux, parce que je sais que ces premières années sont crucia­les… quand je vois tout ce qu’elle a fait pour Harry et moi". Quant au rôle de grand-mère ? Elle aurait été "cauchemardesque", avoue-t-il avec humour, regrettant évidemment qu'elle ne soit pas là pour voir grandir George et Charlotte. "Elle les aurait aimé à la folie, mais elle aurait été un véritable cauchemar. Elle serait allée et venue chez nous, probablement au moment du bain, faisant déborder la baignoire, mettant de la mousse et de l’eau partout – avant de repartir".





Des photos inédites

Les photos de Diana et de ses deux fils sont rares. Kensington Palace vient de publier sur son compte Twitter quelques clichés inédits présentés lundi dans le fameux documentaire. Des moments de joie et de complicité précieux.