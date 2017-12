Séance de rattrapage pour ceux qui auraient loupé les principaux événements.





A Hollywood, les choses peuvent aller très vite et il n'est pas toujours facile de suivre l'actualité des stars. Si certains couples sont stables depuis des années, d'autres enchaînent les histoires d'amour et les séparations. Et ce, alors qu'au même moment, certaines stars annoncent la naissance de leur(s) enfant(s) ou leur grossesse.

Bref, nous avons dressé pour vous un petit récap en vidéo : les couples qui sont devenus parents en 2017, les bébés prévus pour 2018, les séparations en 2017, les mariages en 2017 et les mariages qui auront probablement lieu en 2018.

Puisqu'il est impossible de dresser un bilan complet de ce qu'il s'est passé ses 12 derniers mois, nous avons sélectionné pour chaque catégorie 5 événements qui nous ont marqués.

Prêts? C'est parti !





Crédit photos de la vidéo : reporters, afp et ap