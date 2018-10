People Le magazineavance le prénom de Balthazar

Depuis plusieurs jours déjà, les rumeurs allaient bon train quant à la naissance du deuxième enfant de Charlotte Casiraghi, fille de la princesse Caroline de Monaco et premier de sa relation avec le réalisateur Dimitri Rassam, fils de l’actrice Carole Bouquet.

Finalement, le Palais princier a officiellement annoncé par un original communiqué que la princesse de Hanovre (Caroline) et Madame Carole Bouquet étaient ravis de la naissance de leur petit-fils né le 23 octobre.

Le bébé dont on ne connaît pas encore le prénom même si le magazine Voici avance celui de Balthazar, est le septième petit-enfant de la princesse Caroline.

En l’espace de 5 ans, les joies se sont succédé pour la princesse Caroline avec les mariages de ses fils Andrea et Pierre, la naissance d’une petite-fille India et de 6 petits-fils Sacha, Maximilian, Raphael, Stefano, Francesco et le bébé de Charlotte. Cet enfant ne figure pas pour le moment dans l’ordre de succession au trône de Monaco comme ses cousins car n’est pas né d’une union civile et/ou religieuse. Il se dit toutefois que Charlotte Casiraghi, 32 ans, déjà maman de Raphaël né de sa relation avec l’humoriste Gad Elmaleh, et Dimitri Rassam avaient le projet, avant l’attente de leur premier enfant, de se marier.