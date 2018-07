Deux princesses pour soutenir la reine des courts de tennis, ce n'est que justice !





Serena Williams a vaincu toutes ses adversaires et elle sera en finale de Wimbledon en face de Angelique Kerber seulement 10 mois après avoir mis au monde une petite fille, Alexis Olympia.

Dans les tribunes, elle pourra compter sur des soutiens de choix qui lui feront fait la surprise d'être là : Meghan Markle et Kate Middleton. C'est le royalement bien informé Hello Magazine qui l'annonce. A Wimbledon, il y a une loge royale qui sert très souvent à accueillir les membre de "The Firm" !

Si l'on connaît la passion qu'a la princesse Kate pour tous les sports ce qui devrait la pousser tout naturellement à venir voir cette finale dames programmée le 15 juillet (avec William), on sait aussi que Meghan Markle est très proche de Serena Williams qui avait été invitée à ses noces.

« On a tout de suite accroché, pris des photos, ri, et parlé… Pas du tout de tennis ni de comédie mais de choses de filles. Et c’est ainsi qu’est née notre amitié », avait d'ailleurs raconté Meghan Markle sur son ancien blog « The Tig ».