Le roi Philippe a rencontré mercredi, au Forum économique mondial (WEF) de Davos, l’acteur américain Matt Damon.

Lequel assiste au Forum économique mondial avec son projet water.org, qui vise à rendre accessible à tous l’eau potable et les sanitaires. La rencontre a semblé très détendue. "Ce problème peut être complètement résolu, nous l’avons fait pour nous, en Occident, il y a 100 ans", a déclaré Matt Damon. Le couple royal a également rencontré l’acteur Forest Whitaker, envoyé spécial de l’Unesco pour la paix et la réconciliation, et la chanteuse Shakira, ambassadrice de l’Unicef.