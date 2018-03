Main dans la main à Miami avec son mari, à NY à une soirée avec un ami, Shannen Doherty est de retour dans la vie sociale !





L'actrice propulsée par la série des 90's Beverly Hills puis par Charmed revient de loin. En mars 2015, un cancer du sein fauche sa vie et sa carrière. La quarantenaire, qui avait un peu de mal à maintenir sa carrière au top, se lance à corps perdu dans le combat contre la maladie et pense aux autres aussi : elle publie régulièrement des posts concernant l'avancée de son cancer, partage ses inquiétudes, ses progrès, la solidarité du corps médical et des amis et la nécessité de faire des dépistages préventifs. Shannen Doherty souffre et se bat jusqu'en avril 2017, moment où on va lui annconcer que son cancer est en rémission.

Un an après cette annonce, elle a fait son retour dans la vie sociale. Ses cheveux ont repoussé et elle affiche un joli carré auprès de son mari, le photographe et réalisateur Kurt Iswarienko lors d'une balade sous le soleil doux de Miami. Peu avant, elle a participé à une soirée à New York durant laquelle elle s'est manifestement bien amusée!





Sa publication la plus récente va à son père qui aurait fêté son anniversaire ces jours-ci et qui lui manque cruellement...