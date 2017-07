Sublime Sharon Stone qui, à 59 ans passés, n’hésite pas à s’afficher en bikini sur les réseaux sociaux et à faire réagir la Toile. L’actrice américaine a en effet publié une photo d’elle prise dans le Montana pendant une virée en bateau et le moins qu’on puisse écrire, c’est qu’elle est resplendissante et qu’elle ne fait certainement pas son âge.

L’interprète de Catherine Tramell dans Basic Instinct a d’ailleurs multiplié récemment les photos mettant en valeur un corps qui a toujours de quoi faire rêver. Au début du mois, elle s’affichait hilare sur Instagram, seins nus sous une veste de cuir à l’occasion de la fête nationale américaine du 4 juillet. Quelques jours plus tôt, c’est en body noir qu’elle prenait la pose, toujours aussi sexy. Autant de clichés publiés sur son compte Instagram qui ont affolé les internautes.

Sharon Stone fait partie de ces célébrités sur lesquelles le temps ne semble pas avoir de prise. Et elle n’est pas la seule dont le charme et la beauté défient les années qui passent sans forcément avoir recours à la chirurgie plastique, en tout cas pas de façon démesurée. On pense à Susan Sarandon (70 ans), Sally Field (70 ans), Sygourney Weaver (67 ans), Isabella Rossellini (65 ans) ou Kim Basinger (63 ans).

Plus près de nous, plusieurs actrices françaises n’affichent pas non plus leur âge. Comment ne pas citer deux des comédiennes les plus énigmatiques de l’Hexagone : Isabelle Huppert (64 ans) et Isabelle Adjani (62 ans). Et la superbe Carole Bouquet qui fêtera ses soixante ans le 18 août prochain. Après avoir connu quelques problèmes de santé l’an dernier ayant entraîné l’annulation de plusieurs représentations de la pièce de théâtre qu’elle jouait, elle est réapparue plus éblouissante que jamais, symbolisant toujours avec autant de beauté l’élégance à la française.

Meryl Streep © Reporters / DPA

À 68 ans, après 3 Oscars, 9 Golden Globes et 2 Bafta, celle qui est considérée comme une des meilleures actrices de tous les temps, reste éblouissante, tant par son talent que par sa beauté. Pour s’en convaincre, il suffit de feuilleter sa carrière qui va de la jeune mariée danoise d’ Out of Africa à la femme cougar dans Florence Foster Jenkins en passant par son rôle de mère dans Kramer contre Kramer et son incarnation de Margaret Thatcher dans La Dame de Fer . Meryl Streep défie le temps qui passe.

Jane Seymour © Reporters / Zuma

Lauréate de 8 Golden Globes et de nombreuses autres distinctions, l’actrice britannique devenue américaine Jane Seymour fait tout sauf ses 66 ans. L’ex-James Bond girl et héroïne de la série Dr. Quinn, femme médecin affiche une beauté inaltérable et n’entend pas avoir recours à la chirurgie esthétique confiait-elle l’an dernier dans une interview à TV Mag. Son secret de beauté : "Ne pas avoir peur de vieillir" et le sourire qui s’avère être le meilleur des liftings. On la croit sur parole !

Christie Brinkley © Reporters / GSI Media

À 63 ans, l’Américaine, ex-mannequin, semble avoir trouvé le secret de l’éternelle jeunesse. Celle qui fut aussi l’épouse de Billy Joel, qui lui a écrit la chanson Uptown Girl , est (presque) aussi rayonnante qu’au premier jour.