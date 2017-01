Sheila: "Je crois en la réincarnation"

Avec plus de 50 ans de carrière, Sheila, qui a un parcours musical impressionnant, reste la bien-aimée des Français mais aussi des Belges. Celle qui fut surnommée La petite fiancée des Français est toujours restée dans les cœurs. Une rencontre pleine de tendresse avec l’ex-idole des yéyés qui est plus en forme que jamais…

L’année 2017 s’annonce chargée professionnellement ?

"Je sors deux livres afin de partager avec les gens. Le premier, Les bonheurs de la vie, est un livre de plus de 200 pages dans lequel j’explique mon expérience de chanteuse et de danseuse, mais j’explique surtout comment rester en pleine forme. Je parle de ma passion pour le sport et aussi des belles rencontres. C’est un livre avec des recettes de bien-être. Et le second, Les bonheurs de l’exercice , est une mise en images avec mon coach Véronique Bonhomme qui permet de faire des exercices."

Pour vous, le sport est essentiel ?

"Oui. C’est bien connu, tous les bénéfices du sport sur la santé sont indéniables. Aujourd’hui, je m’adonne tous les jours à des séances sportives mais aussi de respiration, d’assouplissement, de renforcement musculaire."

Vous revenez aussi avec un nouvel album…

"Oui c’est exact. J’y travaille pour le moment. Actuellement, il y a un CD, Les Chakras, qui est offert avec le livre Les bonheurs de l’exercice qui présente la voix magique de Jocelyne Marie Marguerite."

Sans oublier Âge Tendre, la tournée des idoles ?

"Je vous avoue bien volontiers que ce n’était pas prévu dans mon planning puisque je suis en train de faire un nouvel opus. Mais voilà, c’était une belle occasion de repartir sur les routes avec mes amis mais aussi d’autres personnes. J’avais de bons souvenirs de la tournée précédente. C’est une ambiance de Barnum. C’est une vie de saltimbanque que j’aime. C’est un grand cirque et des camions qui sillonnent les villes. On est tous ensemble."

Sur scène, vous vous donnez à fond sur vos tubes ! On vous sent heureuse et épanouie…

"Oui, mais je dois quand même me surveiller car je suis d’un tempérament qui aime faire les choses à fond par respect pour le public. Sur scène, ce n’est pas long mais c’est très intense. Vous savez, j’ai toujours aimé les choses bien faites. Sinon, je ne le fais pas. Lors de la première tournée, j’étais sortie de ma réserve pour aller vers le public mais en m’imposant la rude école américaine, c’est-à-dire en m’entraînant deux heures par jour. En plus de 50 ans de carrière, ma plus belle récompense, c’est l’amour du public qui m’est toujours resté fidèle."

Vous avez plus de 50 ans de métier, ne me dites pas que vous montez encore sur scène avec le trac au ventre ?

"Eh! bien oui ! Et pour tout vous dire, j’ai toujours le trac pendant les deux premières chansons."

Vous allez bientôt fouler la scène de Forest National. Et plus précisément, le 17 février prochain. Avez-vous des souvenirs forts chez nous ?

"Le public est juste merveilleux. Lorsqu’on passe la frontière pour venir en Belgique, on sait déjà qu’on va retrouver un public formidable. Je viens chez vous depuis plus de 50 ans. Et votre enthousiasme aux concerts n’a jamais connu l’usure du temps. Vous êtes incroyables. On fait deux spectacles par jour. Généralement, le soir, les gens sont un peu plus calmes. Eh! bien chez vous, non. Ils sont en forme aussi bien l’après-midi lors de la première représentation que le soir."

Vous avez connu le succès à 16 ans avec L’école est finie. Ensuite, les tubes se sont enchaînés. Aujourd’hui, c’est plus facile qu’hier pour les jeunes qui veulent embrasser une carrière comme vous ?

"Je serais tentée de dire car il y a bien plus de possibilités qu’avant. Il suffit de voir la naissance de certaines carrières grâce à Internet. Par contre, il est bien plus difficile de durer. Pour des carrières comme celles de ma génération, c’est bien plus compliqué. Tout va trop vite. Les gens sont moins attachés qu’avant. Les carrières sont gérées différemment. Internet a tout modifié. Nous sommes à la croisée des chemins."





Sheila, comment vous voyez-vous dans dix ans ?

"À mes yeux, l’important, c’est demain. Je suis une femme qui se nourrit de projets. Je ne vais certainement pas tous les réaliser mais peu importe. Vous savez, il y a un mot que je trouve terrible : retraite. Pour moi, ce mot veut dire cimetière. Je suis arrivée à ma deuxième partie de vie. J’ai fait ce que j’avais à faire durant toute ma jeunesse. Maintenant, je choisis mes envies, mes plaisirs et la direction que je vais prendre. Bien évidemment, j’espère pouvoir toujours me produire devant un public. Que ce soit sur la scène en chantant ou au théâtre. Pourquoi ne pas donner des conférences sur les forces intérieures? Je suis une femme très croyante qui pense que nous ne sommes rien dans la solitude."

Le temps qui passe vous angoisse ?

"Pas du tout. Je ne suis pas du genre à rester devant ma télévision. Je bouge énormément. Je travaille mon corps avec un énorme plaisir. C’est la plus belle machine au monde. Et en plus, je crois en la réincarnation."

Vous croyez en la réincarnation ?

"Oui. J’ai aussi beaucoup cru aux voyantes. Nous sommes influencés par les planètes. Regardez, souvent les choses vous tombent dessus au moment où vous vous y attendiez le moins. Une chose est certaine: je crois en la réincarnation et en l’amour."

Si, aujourd’hui, Sheila devait rencontrer la petite Annie Chancel d’hier, que lui diriez-vous ?

"J’ai écrit dans le bouquin Lettre à la petite Annie . Donc, lisez-le et vous aurez la réponse. (sourire aux lèvres) Mais je peux vous affirmer qu’il est important de vivre ensemble et que la vie est une belle aventure qui mérite d’être vécue."