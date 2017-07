People Sheïla prend la parole pour la troisième fois en seulement quelques jours. De nouveau, c'est Facebook qu'elle utilise pour répondre aux critiques. Car il s'agit bien d'une mise au point: oui, elle était bien présente à l'Eglise durant l'enterrement, mais elle a souhaité être le plus discrète possible. Elle remercie d'ailleurs la paroisse locale de l'avoir aidée à ce que la cérémonie soit "digne".

Voici la retranscription de sa publication, les mots d'une femme meurtrie.

"Ludovic, mon fils unique, repose maintenant aux côtés de ses grands-parents. Conduire son enfant à sa dernière demeure est la pire souffrance qu’une mère puisse endurer.

Dans cette terrible épreuve, seuls le silence et le recueillement s’imposent. Je n’aurais pas supporté d’exposer ma douleur aux regards des autres, merci au Père Bertrand Bousquet de la paroisse Saint Honoré d'Eylau de m’avoir permise d'assister à l'office en toute discrétion et d'avoir présidé cette cérémonie de façon très digne. Par respect pour la mémoire de Ludo, je veux qu’on le laisse reposer en paix.

Sheila."