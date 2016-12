Comme chaque année, les people souhaitent une joyeuse fête de Noël à leurs followers Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat et on en passe.

Certains très sobrement comme l’acteur de X-Men, Hugh Jackman qui a choisi de prendre la pose devant un énorme sapin de Noël.

D’autres ont, pour leur part, préféré jouer la carte sexy pour ce 25 décembre. On pense notamment à Kylie Jenner qui n’a pas pu s’empêcher de partager sa tenue de fête pailletée et très moulante sur Instagram ou encore qui pose en bikini devant le sapin de Noël. Mais le trophée du cliché le plus sexy revient sans aucun doute à Mariah Carey. L’interprète de All I want for Christmas a, en effet

, fait monter la température sur les réseaux sociaux en présentant ses meilleurs vœux en sous-vêtements avec un verre à la main. Dans un tout autre style, plus insolite, c’est échouée sur une plage dans un costume de sirène que l’actrice Lena Dunham a souhaité un joyeux Noël aux internautes.

Noël, c’est également un des rares moments de l’année où les stars peuvent se retrouver en famille. Alors que chez les Hallyday, on pose ensemble devant un sapin de Noël, dans la famille de Kate Hudson, on préfère festoyer en pyjama rouge. Pour se reconnaître, no stress, chaque membre de la famille à son nom brodé sur les fesses !

Enfin, nombreuses sont les célébrités à s’être envolées pour des destinations enneigées pour vivre un Noël blanc. C’est notamment le cas de Denitsa Ikonomova, par exemple. Après avoir remporté la finale de Danse avec les stars – pour la troisième année consécutive – la compagne de Rayanne Bensetti vous souhaite de bonnes fêtes depuis Mont-réal.