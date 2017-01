Une robe longue rouge, des talons de 12 cm, un air sexy. Une mini jupe, des stiletto lacés, une bouche gourmande ou encore des baskets au pied pour une pause bien méritée et un grand sourire jusqu'aux oreilles : Sophie Marceau s'amuse bien en Chine et le fait savoir.

La célibataire a l'air plus en forme et jeune que jamais. Sa rupture avec Cyril Lignac est derrière elle et même si le chef cuisinier a tout tenté pour la réconquérir, elle a bel et bien fermé la porte. Et pour cela, l'actrice est forte : elle confiat récemment à Marie-Claire qu'en amour, elle pouvait être "radicale" et mettre fin à une relation "du jour au lendemain".