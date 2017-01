L’heure est au changement dans l’émission De quoi je me mêle ! sur RTL-TVi. En effet, depuis le lundi 9 janvier dernier, l’émission n’est plus présentée par Michaël Miraglia, qui est revenu au journalisme - sa formation de base - dans Reporters, mais bien par Sophie Pendeville, chroniqueuse de l’émission qui avait déjà pu goûter à la présentation lorsque son camarade était absent. Un nouveau défi qui remplit d’enthousiasme l’animatrice de Go for zéro et qui correspond clairement au chemin qu’elle compte suivre à la télévision. Elle l’a d’ailleurs déjà prouvé plus d’une fois : le divertissement, c’est son dada !

Vous êtes devenue la présentatrice officielle de De quoi je me mêle ! Qu’est-ce que cela change concrètement pour vous ?

"Je deviens en quelque sorte un chef d’équipe, bien qu’on soit avant tout une bande de potes. Je passe du rôle de chroniqueuse à celle de présentatrice donc je ne pourrai plus donner mon avis sur les sujets abordés. Je serai là pour servir la soupe à tout le monde, permettre à tous les chroniqueurs d’avoir un temps de parole et d’être mis en valeur. Ce qui change également, c’est que je vais me mêler de tout ce qui touche à la rédaction et à l’édition. Avant, je m’en mêlais que d’une manière plus lointaine. C’est un gros défi pour moi qui me donne beaucoup plus de responsabilités. Je ne m’en rendais pas compte au début…"

Vous allez donc devoir mener une équipe. Avez-vous un caractère de meneuse ?

"Oui, en quelque sorte. Déjà aux scouts, j’étais chef de patrouille. J’ai été animatrice pour les jeunes et les plus grands. J’ai toujours eu ce rôle-là mais même si dans De quoi je me mêle ! le mot chef n’a pas vraiment lieu d’être. Si l’émission fonctionne, c’est grâce au travail de l’équipe dans son entièreté !"

Avez-vous accepté directement ce nouveau poste ?

"Quand on me l’a demandé, j’étais un peu mal à l’aise parce que je pensais prendre le job de Michaël. Puis, on m’a rapidement expliqué qu’il avait d’autres projets sur le côté et que je ne devais pas m’inquiéter. J’ai pu accepter dans la joie et la bonne humeur." (sourire)

Avez-vous eu l’occasion d’échanger avec Michaël Miraglia ?

"Oui, évidemment. Il m’a souhaité bonne m****. On a travaillé ensemble pendant un an et demi donc j’ai eu le temps d’analyser ses réflexes. Et là, je mets en œuvre tout ce qu’il m’a appris."

Ne craigniez-vous pas que les téléspectateurs ne suivent pas autant l’émission que lorsque Michaël Miraglia était aux commandes ?

"Évidemment, c’est un stress. Ça fait plus d’un an que les téléspectateurs voient Michaël donc ils s’y sont attachés, mais la transition s’est faite en douceur donc on ne les brusque pas. On a toujours peur de ce que les gens pensent de soi. Moi, par exemple, je ne vais pas trop sur les réseaux sociaux parce que je sais que je peux y trouver des commentaires blessants. Mais bon, quand on tombe sur ça, il faut savoir faire le tri de ce qui est bon ou pas à prendre. Certaines critiques peuvent être constructives."

Quelle touche allez-vous apporter à l’émission ?

"Une touche plus féminine déjà… Puis, sûrement mon côté déluré." (rires)

La télévision, ça a toujours été un objectif de carrière pour vous ?

"Non, pas du tout. À la base, j’étais partie pour être chef de projet dans l’événementiel. J’étais bien décidée à faire mes armes dans la boîte dans laquelle j’évoluais et je voulais ouvrir ma propre boîte de production en Belgique ou à Paris. Puis, après ma participation à Miss Belgique, on m’a proposé un casting pour devenir animatrice chez RTL. La première fois, je me suis plantée. La seconde fois, j’ai passé le casting pour le défi et pour prendre ma revanche sur la fois précédente. J’ai été prise et c’est comme ça que l’aventure a commencé…"

Contrairement à d’autres animatrices, vous ne levez jamais le voile sur votre vie privée. Un choix ?

"Oui, je me protège. Je sais faire la distinction entre mon métier et ma vie privée. Être à la télévision n’a pas vraiment changé ma vie. J’habite toujours au même endroit, je pars aux mêmes endroits en vacances. Pour moi, c’est important d’avoir le contrepoids dans la balance. Je n’ai pas envie de vivre une vie de strass et paillettes. Quand je rentre chez moi, je mets tout ça de côté."

Vous utilisez cependant votre image pour la bonne cause. Cette année, par exemple, vous êtes devenue la marraine d’Action Damien…

"Oui, je suis d’ailleurs partie en Inde pour aller à la rencontre des gens qui bossent dans les hôpitaux et les petits villages. J’ai rencontré également une famille dont le fils était touché par la tuberculose multirésistante. J’en suis revenue totalement bouleversée, mais je suis quelqu’un qui voit toujours le verre à moitié plein et je me dis que ce que fait l’association sur le terrain est exceptionnel et rassurant par rapport à la maladie. Je suis vraiment touchée d’avoir été choisie pour devenir la marraine de l’association."





"Petite, j’imitais Pirette"

Le divertissement, c’est définitivement le créneau qui vous convient ?

"Oui, carrément ! J’aime le spectacle, la scène, les émissions où le public est présent. Tous les projets que j’ai eus jusqu’ici vont dans ce sens. C’est ce qui me plaît dans une chaîne comme RTL. Mes boss ont compris ma personnalité. Ma carrière évolue donc dans le sens de mon caractère, de ce que je suis vraiment."

En dehors de la télévision, vous êtes également attirée par le stand-up…

"J’adore ! Je me rappelle d’ailleurs que quand j’étais petite, j’adorais refaire les sketches de Pirette avec un groupe d’amis . (rires) Mais bon, c’est un métier à part entière. Quand on voit les humoristes sur scène, on a l’impression que c’est facile alors qu’ils ont galéré pendant des années à tester leurs spectacles sur de petites scènes. Ils n’ont pas eu du succès du jour au lendemain. De mon côté, ce n’est pas encore à l’ordre du jour. J’ai encore plein de choses à apprendre à la télévision. Je n’ai pas le temps de faire ça… en tout cas pas pour le moment. Mais bon, de toute façon, on peut se frotter à l’humour à tout âge ! Ce qui est sûr c’est que le jour où je commencerai le stand-up, personne ne sera au courant ! On n’entendra pas parler de ça avant dix ans au moins!" (rires)

Que pourrait-on vous souhaiter pour cette année 2017 ?

"Que tout ça continue parce que je suis épanouie dans ce que je fais ! J’ai énormément de chance."