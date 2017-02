“Je ne comprends pas cet engouement pour les réseaux sociaux et en particulier pour les selfies. Il y a un truc qui me sidère, c’est le nombre de personnes qui sont branchées en permanence sur Facebook et qui se mettent en scène. L’autre jour, j’étais au restaurant. Il y avait trois personnes devant moi. Toutes ces personnes étaient en train de consulter leur messagerie ou de prendre des photos du menu !!! Pires, elles ne cessaient pas de se prendre en photos en tendant les bras ! Aucune de ces personnes ne se parlait. Elles étaient toutes rivées sur leur iPhone. Et pendant ce temps-là, vous aviez ce pauvre serveur qui essayait de prendre leur commande. Je suis peut-être vieille école, mais je trouve ça pathétique ! Le plus dingue, c’est que l’une de ces personnes a vu que j’étais en train de les regarder. Elle s’est levée et m’a demandé de prendre une photo avec elle. J’étais tellement remontée que je lui ai dit que je ne prenais pas de photos avec des personnes que je ne connaissais pas !”

Will Smith

“Je n’ai rien contre les selfies. C’est vrai quoi, c’est sympa de faire plaisir à ses fans ! Franchement, je n’ai rien contre. Je joue le jeu. Mais il ne faut pas non plus que ça s’éternise pendant des heures ! Après dix mois de sourires, je commence à avoir la mâchoire qui bloque !”





“Un jour, j’ai accepté de faire un selfie avec une admiratrice. Au bout de la dixième photo, comme elle s’y prenait mal, j’ai fini par appuyer sur le bouton de son smartphone moi-même. Elle m’a dit alors : Comme vous avez mon cellulaire entre les mains, est-ce que ça vous gênerait beaucoup de m’envoyer votre numéro de téléphone perso ? J’ai beaucoup ri tout en lui précisant qu’elle devait ne compter que sur les photos !”

Emily Blunt

“Le selfie, c’est quand même un truc assez particulier. Vous êtes là, en train de faire un truc et soudainement, vous avez quelqu’un que vous ne connaissez pas qui vous tape sur l’épaule et vous demande de prendre la pose devant son smartphone ! Dans ces moments-là, j’ai envie de demander à la personne pourquoi ? À quoi va servir cette photo ? Se faire mousser auprès de ses amies ? Mais bon, je me prête de bonne grâce quand la requête est amenée courtoisement et au bon moment. Je n’oublie jamais non plus que l’on doit respecter ses fans !”

Oprah Winfrey

“Ah! les selfies ! C’est un sacré phénomène ! L’autre jour, je me dirigeais vers la porte de sortie d’un bâtiment quand un type a dégainé son téléphone. Je me suis arrêtée et je lui ai demandé s’il voulait me prendre en photo. Il m’a répondu : je me fiche de votre photo ! Ce que je veux, c’est être pris en photo avec vous ! Que voulez-vous répondre à ça ?”(rires)