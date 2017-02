Stéphane Bern n’a jamais caché son attachement pour le Luxembourg, pays de son cœur. Encore il y a peu, lors de la sortie de son livre Mon Luxembourg, un pays à découvrir aux Éditions Flammarion.

Bien qu’il ait vécu toute sa vie en France, l’animateur de Secrets d’histoire sur France 2 et de Bel RTL, qui a des origines luxembourgeoises, compte passer à l’étape supérieure en obtenant la double nationalité. "Je compte bien avoir mon passeport luxembourgeois le 1er avril", explique-t-il à l’AFP. "On a un père et une mère. Je suis attaché à mon pays qui est la France, dans lequel je travaille et où je paie mes impôts, mais le Luxembourg est mon pays de cœur, celui de mon origine."

L’incollable des têtes couronnées vient d’ailleurs d’acquérir une propriété dans un quartier bobo du Luxembourg, non loin de la résidence du Premier ministre Xavier Bettel, qu’il connaît depuis plus de 20 ans. "J’ai eu besoin de retrouver mes racines", avoue l’animateur de 53 ans qui se rappellera ainsi son enfance, de ces années où il rendait régulièrement visite à sa grand-mère dans le quartier de Belair. "Quand je venais chez mes grands-parents à Luxembourg, la discipline se relâchait et ce n’était que du plaisir", confie celui qui retrouve un "souvenir à chaque coin de rue."