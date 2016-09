Tapis "rose" pour l'avant-première de Bridget Jones

People

Bridget Jones revient, toujours célibataire mais enceinte... Du beau monde sur le tapis rose glamour de l'avant-première à Londres hier soir.

Bridget Jones, la plus célèbre des célibataires anglaises incarnée par Renée Zellweger, revient au cinéma quadragénaire et enceinte dans "Bridget Jones Baby", présenté en avant-première mondiale à Londres lundi soir, douze ans après le précédent opus. Après "Le Journal de Bridget Jones" (2001) et "Bridget Jones: L'Age de raison" (2004), tous deux adaptés des romans best-sellers éponymes de la Britannique Helen Fielding, "Bridget Jones Baby" relance la saga cinématographique à succès.

En arrivant à l'avant-première en plein coeur de Londres, la star américaine a laissé entendre sur le tapis rose --clin d'oeil à la grossesse de l'héroïne--, qu'elle pourrait encore poursuivre l'aventure: "Ce serait intéressant de la voir improviser les prochaines étapes", a confié Renée Zellweger à la BBC. "Si ces mecs-là jouent le jeu", a plaisanté l'actrice en montrant du doigt Colin Firth et Patrick Dempsey ("Grey's Anatomy"), ses partenaires à l'écran dans ce dernier opus.

Les deux premiers volets mettaient en scène une Bridget Jones trentenaire en plein triangle amoureux, n'arrivant pas à choisir entre l'avocat séduisant et guindé Mark Darcy, incarné par M. Firth, et le fringant publicitaire et incorrigible coureur Daniel Cleaver, campé par Hugh Grant. Dans "Bridget Jones Baby", réalisé par Sharon Maguire, déjà aux manettes du "Journal de Bridget Jones", l'héroïne maladroite, malchanceuse et accro au vin blanc a désormais 43 ans et est de nouveau célibataire, après avoir rompu avec Mark Darcy.

Moins préoccupée qu'avant par son poids et concentrée davantage sur sa carrière, elle est devenue la productrice à succès d'une émission d'actualité. Mais cela ne l'empêche pas de se retrouver seule en pyjama sur son canapé le jour de son anniversaire, à écouter Céline Dion chanter "All by Myself", un verre de vin et un cupcake à la main.





"Parfaitement imparfaite"

Plus mature mais toujours fragile, Bridget, qui croit maintenant mieux maîtriser sa vie, va se retrouver à nouveau prise dans une série de péripéties amoureuses. Après avoir passé une nuit avec un bel et richissime Américain, Jack, campé par l'acteur Patrick Dempsey, et une autre avec son ex-amour Mark Darcy, toujours interprété par Colin Firth, elle se retrouve enceinte, ignorant qui est le père de son futur enfant. Vont s'en suivre moult rebondissements et quiproquos.

Co-écrit par Helen Fielding, l'actrice Emma Thompson (qui joue également la gynécologue du film) et le scénariste Dan Mazer ("Borat"), le troisième volet de la série, qui sort quinze ans après son début, voit le retour de Renée Zellweger dans son rôle le plus célèbre. "J'adore son humanité", explique l'actrice texane de 47 ans, à l'accent anglais quasi-parfait dans le film. "Bridget est éternellement optimiste, modeste et fait preuve d'humour dans l'adversité", ajoute-t-elle dans le dossier de presse du film. "Elle est parfaitement imparfaite, et c'est en cela que les gens s'identifient à elle", estime l'actrice, oscarisée en 2004 pour son rôle dans "Retour à Cold Mountain".

Pour la réalisatrice Sharon Maguire, "on ne peut pas imaginer Bridget sans Renée". "Renée a la capacité d'habiter totalement Bridget", ajoute la cinéaste, pour qui le succès du premier film de la série s'explique notamment "parce que les gens s'identifiaient à la peur de la solitude de Bridget". "C'est une peur universelle, et l'un des thèmes principaux du parcours de ce personnage", souligne-t-elle.