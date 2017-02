L’actrice de Lois et Clark et de Desperate Housewifes, Teri Hatcher, ne l’a jamais caché : oui, elle a parfois bien recours au botox. En voyant son visage métamorphosé à l’aéroport de Vancouver au Canada, on se demande si la comédienne de 52 ans - qui a en plus mis du rouge à lèvre sur ses dents - ne devrait pas désormais éviter les injections sous peine d’être complètement défigurée.