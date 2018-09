Le fils de François Hollande et Ségolène Royal, 33 ans, est en couple depuis deux ans avec Emilie Broussouloux, journaliste sportive de 27 ans.





Grande absente de la journée : Julie Gayet. La compagne de François Hollande, très discrète, n'était en tout cas pas présente à la mairie et sur les photos officielle.

C'est entourés de leurs parents respectifs -François Hollande, Ségolène Royal et Mr et Mme Broussouloux - et de nombreux curieux qu'ils se sont dits "oui".