Timothée Chalamet, 22 ans, et Lily-Rose Depp, 19 ans, formeraient-ils le nouveau couple qui fascine la planète people? Du moins si l'on en croit le média people américain E!, qui a relayé l'information. Les deux acteurs (Lily-Rose Depp a plus d'une corde à son arc) ont été aperçus à plusieurs reprises dans les rues de New York le dernier weekend de septembre.

Grâce à des photos prises par des quidams et ensuite publiées sur les réseaux sociaux, la rumeur, puisque la relation n'a pas encore été confirmée par les principaux intéressés, a pu naître. Difficile de faire plus limpide que cela. Les deux starlettes étaient très proches l'une de l'autre et selon les fins observateurs, "ils avaient l'air de passer un bon moment à deux".



Ce rapprochement aurait-il un lien avec leur récente collaboration pour le film "The King", qui sera diffusé sur Netflix courant 2019? Timothée Chalamet, que tous les réalisateurs s'arrachent, est en tout cas en bons termes avec son ex-copine, qui n'est autre que la fille de Madonna, Lourdes Leon. Quant à Lily-Rose, plus jeune égérie de Chanel, a mis un terme à sa relation avec le mannequin Ash Stymest en avril dernier.

Au vu de la frénésie qui a suivi, il semblerait que les fans soient ravis de cette nouvelle romance et imaginent déjà les deux célébrités comme le nouveau "power couple".

