Un changement radical. Timothée Chalamet est connu pour sa prestation remarquée dans Call Me By Your Name, ses racines franco-américaines, son look toujours au point et... ses longs cheveux ondulés. Enfin ça, c'était avant. À l'occasion du Toronto International Film Festival, l'acteur de 22 ans a surpris son monde avec... une coupe au bol !

Pas de panique, ce n'est que temporaire. Cette coiffure étonnante a été faite pour les besoins d'un film de Netflix, The King, où il jouera le rôle du roi Henry V. Tout s'explique.