On pensait que cette idylle ne durerait pas, que Vincent Cassel, séparé depuis 2013 de Monica Bellucci, ne s'enticherait pas sur le long terme d'une mannequin de plus de 30 ans sa cadette.

On en est pour nos frais. Le couple paraît plus stable que jamais, surtout depuis sa première sortie officielle. Et quelle sortie ! C'était le 30 novembre dernier, sur le tapis rouge du dernier défilé Victoria's Secret. Difficile de faire plus glam'...





Aujourd'hui, Tina Kunakey sort de sa réserve et parle de sa relation dans une interview accordée à Paris Match. Née d'une mère Sicilienne (décidément, Vincent et l'Italie...) et d'un père Togolais, la jeune femme revient sur sa rencontre avec l'interprète de Mesrine. "Nous nous sommes rencontrés un peu comme comme tout le monde", dit-elle. "Deux personnes qui se retrouvent au même endroit et au même moment, et qui sont attirées l’une par l’autre. C’est une des belles surprises de la vie. Et si vous voulez savoir depuis quand nous sommes ensemble, encore une fois, contrairement à ce qui se dit sur nous deux, nous ne nous sommes pas rencontrés cet été", ajoute celle qui entend toutefois protéger "son jardin secret".

Son enfance dans le Pays basque, sa "prise de liberté" à Madrid, ses débuts dans le mannequinat, Tina Kunakey aborde tous les sujet avec fraîcheur et naturel. Normal, elle le dit sans ambages: "Oui, je suis heureuse."