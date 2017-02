L’officialisation de la relation entre Katie Holmes et Jamie Foxx a-t-elle été un déclic pour Tom Cruise ?





Cinq ans après sa rupture avec l’actrice de Dawson’s Creek, la star de Mission Impossible aurait, en effet, retrouvé l’amour dans les bras d’une autre femme. "Ils se fréquentent depuis un moment déjà et font tout leur possible pour que cette relation reste secrète le plus long­temps possible", confie d’ailleurs un proche de l’acteur..

D'après plusieurs sources américaines, il pourrait s'agir de Rebecca Ferguson qui a joué avec lui dans "Mission: Impossible – Rogue Nation", le rôle de Ilsa Faust. Il se dit d'ailleurs que Tom Cruise est en train de réécrire le scénario du prochain Mission Impossible pour qu'Ilsa Faust réapparaisse, ce qui est assez rare dans ce genre de saga.

Le jeune femme issue du Danemark avait avoué dans une interview que Tom Cruise avait été le héros de sa jeunesse, l'acteur dont elle était folle amoureuse quand elle avait 12 ans ! C'était donc un rêve pour elle de jouer avec lui dans un opus de M:I.

La confirmation est à venir mais un témoin racontait à OK Magazine que les deux étaient déjà allés bien loin...