Jugez-en vous-même en regardant cette vidéo. Le démo­crate est en short, polo, casquette à l'envers et lunettes de soleil. On le voit même pour la première fois en tongs! Le couple profite de l'invi­ta­tion du milliar­daire patron du groupe Virgin, Richard Branson, ce para­dis au milieu du Paci­fique. Michelle, petit chapeau sur la tête est très souriante et détendue.

Après huit ans à la Maison Blanche, une balade à la plage, c'est vrai que c'est plutôt une situation facile à gérer !