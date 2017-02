Cette grande cérémonie rassemble un tapis rouge musclé, un spectacle rodé mais aussi quelques à-côtés qui valent le détour. Rihanna qui picole tout la soirée, les Daft Punk à découvert (ou pas), des mains qui volettent et des amitiés qui se créent : c'est ça aussi les à-côtés des Grammy Awards !





Rihanna n'a pas quitté sa flasque de toute la soirée

On peut dire qu'elle ne faisait pas la Tournée Minérale la chanteuse des Barbades ! Durant toute la soirée, elle était accompagnée d'un flacon tout en pierreries qu'elle portait régulièrement à ses lèvres. Elle l'a même prêté à sa voisine qui en a bu un peu trop à son goût ! L'histoire ne dit pas de quoi il s'agissait.





Adele et Lady Gaga rock n' roll

Après les Awards, elles jouent les BFF





Céline Dion et Lady Gaga : "J'adore ce que vous faites"

Alors qu'elle répons à une petite interview avant d'entrer dans la salle des Grammy, Céline Dion est accostée par une furie toute de noire vêtue : Lady Gaga. La chanteuse blonde lui fait le V de la victoire et l'enlace. Céline Dion elle, désarmante de franchise, fait sa fan et la félicite pour le Super Bowl : "You were amazing, i love you !" ("Vous étiez fantastique, je vous aime !")

Les mains de The Weeknd ont fait jaser

Le chanteur était sur la scène des Grammy pour chanter ce qu'il a fait parfaitement, là n'était pas le problème. le problème, c'était..; ses mains. Qu'il n'arrêtait psa de bouger de haut en bas, de gauche à droite et qu'il tordait en tout sens. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les twittos avec beaucoup d'humour.





Le chanteur CeeLo Green n'était pas vert du tout

Il est arrivé entièrement en doré, comme une (grosse) statuette. Une lubie qui lui a permis d'introduire un personnage qu'il va faire vire, Gnarly Davidson, à l'instar de David Bowie et son avatar Ziggy Stardust ? En tous les cas, les twittos en ont décidé autrement. : pas de génie là-dedans, juste... une inspiration des Ferrero Roche d'Or ou mieux peut-être, de Star Wars.





On a vu des Daft Punk à découvert partout !

Les Daft Punk étaient bel et bien présent à la cérémonie des Grammy Awards et leur part de mystère entretenue grâce à leurs casques fait toujours autant de gorges chaudes. Grands vainqueurs de la dernière cérémonie des Grammy awards, ils sont évidemment arrivés casqués pour prendre leurs quatre récompenses. Pouertant très vite, des photos ont circulé sur la Toile qui montraient deux hommes dans le public et affirmaient que c'était le duo de Daft Punk ! Mais non, fausse alerte vite démentie par-ceux-qui-savent





Le soutien de Joy Villa à Trump

Elle a osé : la chanteuse Joy Villa est arrivée sur le tapis rouge, vêtue d'une cape blanche? qu'elle a enlevée pour révéler une robe bleu, blanc, rouge, avec l'inscription devenue célèbre dans le monde entier Make America Great Again (rendre à l'Amérique sa grandeur, le slogan de campagne de Donald Trump). La chanteuse s'est ensuite tournée pour afficher fièrement son soutien au nouveau président, dont le nom était écrit en toutes lettres, sur l'arrière de la robe.

Sur son compte instagram Joy Villa a proclamé: "ma plateforme artistique n'est qu'AMOUR!".