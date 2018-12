Keith Richards serait-il entré dans l’âge de la sagesse ? À 74 ans, le guitariste des Rolling Stones, dans une interview au magazine du même nom, avoir renoncé à la dive bouteille. ‘Depuis un an", dit-il, en ajoutant qu’il ne voit pas de différence. Est-ce étonnant lorsqu’on sait qu’il a consommé tout ce qui est possible en matière d’alcool et autres substances psychotropes, y compris les cendres de son père, affirme-t-il dans son autobiographie ?