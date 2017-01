Le divorce entre Johnny Depp et Amber Heard, c'est fait depuis le 13 janvier. L'occasion pour l'actrice d'officialiser sa nouvelle histoire d'amour ?

Ça y est, Johnny Depp et Amber Heard ne sont plus mariés. Les derniers détails du divorce ont été finalisés ce vendredi 13 janvier. Si la requête de l'actrice (qui demandait 100 000 dollars de sanction supplémentaire à l'encontre de son ex-mari) a été refusée par le juge, ce dernier a imposé à l'acteur de payer 500 000 dollars de plus à Amber pour couvrir ses frais d'avocat. La jeune femme recevra aussi ses 7 millions de dollars, qu'elle a promis de reverser à une œuvre. Elle a également obtenu la garde des chiens, Boo et Pistol, qui avaient d'ailleurs largement fait parler d'eux l'an dernier. Mais aussi deux voitures et son cheval Arrow. De son côté, Johnny conserve ses propriétés, ses 42 véhicules et sa fortune. Clap de fin ?

Voilà que le tabloïd The Mirror révèle un nouveau rebondissement, qui vient confirmer les rumeurs émises par le site people TMZ en juillet dernier. Amber Heard va enfin pouvoir officialiser sa nouvelle idylle avec le milliardaire Elon Musk. «Amber est ravie que le divorce ait été prononcé mais elle est encore plus heureuse de pouvoir se montrer avec Elon. Elle expliquait à ses amis durant la période de Noël à quel point elle était éprise de lui. Ils prévoient déjà plein de projets ensemble et elle est soulagée de passer à autre chose. C'est un nouveau chapitre très excitant pour tous les deux», a dévoilé un proche de l'actrice.





Qui est Elon Musk ? Comment se sont-ils rencontrés ?





Elon Musk est un riche entrepreneur de 45 ans. Il a fondé SpaceX, PayPal et Tesla Motors. Sa fortune est estimée à plus de 12 milliards de dollars. Amber Heard l'a rencontré sur le plateau du film Machete Kills, de Robert Rodriguez. L'homme d'affaire y faisait une apparition dans son propre rôle. C'était en 2013 et selon la rumeur, il courtisait l'actrice avant de devenir un ami proche. Ils se sont d'ailleurs beaucoup soutenus lors de leurs divorces respectifs (Elon s'étant séparé en novembre dernier de sa femme)... et visiblement, se sont rapprochés.