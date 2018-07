Nicolas Cage et sa compagne Erika Koike ont été priés de faire moins de bruit au lit, révèle TMZ.

En effet, lors de leur séjour dans un hôtel 5 étoiles canadien, l’acteur et sa petite amie ont été stoppés dans leurs ébats amoureux par la police qui avait été appelée par un voisin. Et pour cause, le couple empêchait les clients de dormir. L’acteur de 54 ans s’est expliqué avec les flics et tout est finalement rentré dans l’ordre.