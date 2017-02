Quand une star débarque en concert dans le plat pays, c’est l’embouteillage assuré pour se procurer le précieux sésame. La demande du spectateur est forte. Mais ce n’est pas tout. Explications.

Outre les sites illégaux du marché noir qui fleurissent comme au printemps (le site viagogo vient d’être jugé illégal chez nous) et les systèmes de files d’attente interminables, la vraie explication viendrait bien souvent d’une mafia de revendeurs qui s’est intelligemment installée sur le marché. On parle ici de bots tickets, ces fameux robots ou programmes automatiques conçus spécialement pour acheter en masse des tickets de concert à haut potentiel d’achat (à savoir, les stars anglo-saxonnes), histoire d’assécher l’offre et de pouvoir revendre ces tickets plus cher par la suite. Pas étonnant donc que toutes les stars ci-dessous mais aussi Drake (2 fois sold out), Ariana Grande, Robbie Williams, Sting, James Blunt, The Weeknd et Céline Dion (deux de ses concerts en France ont lieu au stade de Lille histoire de quand même satisfaire les Belges - aucune représentation chez nous prévue - qui se sont rués sur les tickets à hauteur de 30 % du total) subissent le même sort en 2017. Sans oublier des festivals comme Werchter et Tomorrowland.

Bref, après une industrie du disque qui sombre, bienvenue dans le nouveau show-business de l’ombre.

Bruno Mars : 2 X sold out

Pour son 24K Magic World Tour, les 40.000 places du Sportpaleis (ces 28 et 29 mars) sont parties comme des petits pains. Prix ? Entre 50 et 105 euros la place (sauf packages spéciaux allant jusqu’à presque 300 euros). Il faut dire que ce n’est que la troisième fois que Bruno Mars se déplace en Belgique. Il était passé par Anvers le 17 octobre 2013, pour son Moonshine Jungle Tour. Et, précédemment, au festival Werchter en 2011.

Ed Sheeran : record man de streamings

Le rouquin superstar et troubadour des temps modernes a rempli les 20.000 places du Sportpaleis (ce 5 avril) avant même de sortir son nouvel album (÷ , pour Divide) ce 3 mars. Celui qui a réalisé un record du monde avec plus de 13 millions de streamings sur ses deux nouveaux singles (Castle On the Hill et Shape Of You) se produira - à seulement 25 ans - pour la quatrième fois sur le sol belge après Forest National en 2014, l’AB et Rock Werchter en 2012.

Depeche Mode n’est pas passé de mode

Prévu dans la foulée de la sortie de leur 14e album, Global Spirit Tour s’arrêtera au Sportpaleis d’Anvers le 9 mai. Après une 17e tournée où ils ont rencontré plus de 2,5 millions de leurs fans (30 millions depuis le début de leur carrière), Dave Gahan et ses comparses (100 millions d’albums vendus) se produiront donc pour la 22e fois en Belgique cette année et toujours avec autant d’aficionados qui… enjoy the silence.

Coldplay remplit deux stades Roi Baudouin

Pour son quatrième passage en Belgique (après l’AB et le Pukkelpop en 2000 et Werchter en 2011), le groupe emblématique britannique fait le buzz en 2017 dans le plat pays en remplissant deux fois de 50.000 personnes (entre 51 et 116 euros la place) le stade bruxellois les 21 et 22 juin. Avec des clips qui comptabilisent plus d’un milliard de vues sur YouTube (Adventure of Lifetime, Hymn for the Weekend ou Up&Up ), pas étonnant que le A Head Full of Dreams Tour rameute les foules: 2,5 millions de tickets en 2016.

U2 : 4e fois au stade Roi Baudouin

Entre 1980 et aujourd’hui, U2 s’est produit 27 fois en Belgique dont 3 fois au stade bruxellois. Leur Joshua Tree Tour de ce 1er août sera donc le 28e sur nos terres et la quatrième fois qu’il remplit plus de 50.000 personnes (pour des tickets entre 41 et 310 euros). En septembre 2010, la bande à Bono avait même été applaudie par plus de 140.000 fans lors des deux concerts du 22 et 23 septembre. Du jamais-vu !

Tous Gaga de la Lady

Après son passage très remarqué au Super Bowl mais aussi sur la Grand-Place de Bruxelles avec Tony Bennett en septembre 2014, la diva extravagante revient au Sportpaleis d’Anvers (où elle était déjà venue en 2012 et 2014) le 1er octobre pour son Joanne World Tour. Performeuse hors pair, Lady Gaga est l’une des personnalités les plus puissantes sur les réseaux sociaux avec plus de 61 millions de likes sur Facebook, 65 millions de followers sur Twitter et 21,3 millions de followers sur Instagram.