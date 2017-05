Aussi "cute" que son grand frère.

En ce 2 mai 2016, la princesse Charlotte de Cambridge, fille de Kate et William et petite soeur de George (3 ans et demi), fête son deuxième anniversaire. Pour l'occasion, le compte Instagram de Kensington Palace a partagé une photo inédite.

Comme l'indique la légende, la photo a été prise en avril dans le comté de Norfolk (Est de l'Angleterre), là où résident actuellement le prince William, la duchesse de Cambridge Kate Middleton et leurs deux enfants.