Il y en a qui profitent du soleil pour s’envoler vers des destinations lointaines et laisser place au farniente. À la présentation de la météo de BFMTV pendant l’été, Daniela Prepeliuc remet, quant à elle, ses vacances à plus tard. " Chaque année, avec Quentin, on part après tout le monde. On travaille pendant juillet et août et on s’offre des vacances juste après ", nous explique la jeune femme qui met toutefois à profit ses week-ends pour faire du sport en extérieur, toujours avec son chéri, journaliste de la RTBF qu’elle a épousé il y a un an.

Ce dernier, rebaptisé " Partner in happiness and motivation " (traduisez Partenaire en bonheur et en motivation) ne manque d’ailleurs pas d’immortaliser sa jolie compagne en train de s’adonner à différentes activités sportives. En jetant un œil sur la page Instagram de Daniela Prepeliuc, les internautes pourront donc voir la journaliste météo en pleine séance d’abdos-fessiers ou de squattes et, surtout, suivre les bons conseils que la principale intéressée fournit à ses nombreux followers.

Le bois de Halle, son terrain d’entraînement favori

"Je fais régulièrement pas mal de sport, peu importe la saison. En été, évidemment, dès que je peux, je profite du beau temps pour courir en extérieur, faire une session de running suivi d’une séance d’abdos-fessiers, de fentes et de squattes. Ça me permet de me vider l’esprit et ça fait un bien fou au corps ", explique Daniela Prepeliuc, contactée par nos soins. Celle-ci adore d’ailleurs faire du vélo dans son " fabuleux terrain d’entraînemen t " : le bois de Halle. " Avec Quentin, on y fait des séances de run and bike. C’est-à-dire une heure et demie de vélo et de course à pied ensemble."

C’est ainsi qu’on retrouve une photo d’elle à la campagne accompagnée du commentaire : " Time to Biclou. Rouler dans cette campagne est mon plus grand bonheur, au calme et loin des grandes villes. La nature et le sport ont le pouvoir magique de m’apaiser et de canaliser mon énergie ."

Comme quoi, même quand elle est en dehors de l’antenne, Daniela Prepeliuc a toujours une pensée pour ses followers qui, de leur côté, l’encouragent en lui envoyant de gentils messages tels que " Bonne balade " , " Toujours au top. Même dans la souffrance, tu es toujours souriante " ou encore " Voilà pourquoi tu gardes toujours la forme et la ligne. Pas de répit, même en vacances. Superbe photo. Tu es magnifique, ne change pas. "