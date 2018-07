Pour Pierre Billon, trop c'est trop. Cet ami proche de Johnny Hallyday, fils de la chanteuse Patachou, a évoqué la souffrance qu’endurent les deux benjamines du rocker.





Dans un entretien accordé à Yahoo, Pierre Billon, un ami très proche de Johnny Hallyday, a évoqué la souffrance qu’endurent les deux benjamines du rocker. "On parle d’enfants adoptés. Non, ce sont les enfants de Johnny. Ça va révolter tous les gens qui ont adopté des enfants d’entendre ça", a-t-il dit. Et d’ajouter à propos de Jade que "la gamine qui a 14 ans, il ne faut pas croire qu’elle ne suit pas les réseaux sociaux. Elle voit tout. Entendre dire que ses grands-parents […] sont des gens louches et des escrocs. Qu’ils pensent un peu aux gamines quand même… Personne ne pense à la douleur des gamines. Ces deux petites sont vraiment en douleur." Pas sûr que ce cri du cœur soit entendu vu les tensions provoquées par l’affaire du testament de Johnny.