"Aujourd’hui, ce que j’ai réussi à faire, c’est transformer le vide en quelque chose, s’est félicitée la starlette dans Complément d’enquête, sur France 2.

"Je cherchais l’argent, je n’avais pas de formation, je n’avais pas fait d’études, mes parents ont divorcé quand j’étais très jeune et la maison est un peu partie en vrille…" La jeune bimbo qui s’apprête à faire du cinéma a ensuite confirmé qu’elle avait touché un salaire à six chiffres (minimum 100.000 € donc) pour sa téléréalité en Australie avec Thomas. Et que son activité de placements de produits lui rapportait entre 3.000 et 6.000 € par contenu sponsorisé.

"Mais si les gens n’ont pas de budget et sont sympathiques, on leur fait un prix." Non mais allô quoi ?