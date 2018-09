Quelques mois après s’être fait opérer pour diminuer sa poitrine, la Liégeoise - même si elle n’a pas précisé la zone en question - se serait fait refaire les fesses selon Télé Star.

Outre ses photos Instagram qui mettent en avant son postérieur, l’ex-candidate de Secret Story et des Anges avait récemment publié une vidéo où on la voyait sortir du bloc opératoire, allongée sur son lit d’hôpital. La jeune femme de 33 ans a confié qu’elle donnerait plus de détails bientôt. "Je vous en parle dans quelques jours. Je me suis fait faire une petite opération. Je suis trop contente. Je voulais juste vous dire que tout allait bien."