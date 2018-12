Un compte de fan de la famille royale britannique a pu se procurer cette photo datant de 1982.





Il a des airs de Pierce Brosnan, elle est détendue comme on l'a rarement vue : le prince Charles et la princesse Diana sont en vacances et complices. La scène se passe au soleil, à peine un an après leur mariage, rapporte France Soir. Le couple bronze sur des chaises longues, Diana visiblement enceinte de William pose ses mains sur son ventre et l'une de ses jambes repose sur celles de son mari. Celui-ci, en un geste coquin pose une de ses mains sur la poitrine de son épouse qui porte un petit maillot bandeau, tout en regardant en souriant le ou la photographe.

Derrière ses grandes lunettes de soleil, les cheveux décoiffés par le vent, on a du mal à reconnaître le prince Charles, toujours tellement tiré à quatre épingles habituellement.

D'après les spécialistes, la photo a certainement été prise quelques semaines avant la naissance du premier bébé du couple, le prince héritier William né le 21 juin 1982. Le couple s'était marié en juillet 1981. Une scène qui ressemble à une parenthèse de bonheur au vu de ce qui se passa ensuite entre Charles et Diana et qui se solda par un divorce en 1996.

En tout cas, la photo marque, tant le couple a plutôt l'habitude d'apparaître très compassée, comme ici, peu après la naissance de William. Le jour et la nuit !