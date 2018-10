Plus de chaussures, des colliers de fleurs, une ambiance cool, du surf et beaucoup de bonne humeur : le prince Harry et Meghan ont participé à un rassemblement coloré de surfeurs sur le sable de l'emblématique plage de Bondi Beach, à Sydney.





Colliers de fleurs autour du cou, le duc et la duchesse de Sussex se sont assis en cercle avec les membres de l'association OneWave, qui promeut les activités de plein air comme le surf pour dépasser ses problèmes psychologiques.

Dans la brume matinale, Meghan, en longue robe d'été, et Harry, pantalon beige et chemise bleue, sont allés à la rencontre de surfeurs venus prendre la mythique vague de Bondi. Comme à chacun de leurs déplacements, de nombreux riverains étaient massés à proximité pour apercevoir le couple royal britannique. "On entend encore aujourd'hui des gens qui se souviennent de la visite de la reine" en 1954, explique Christopher Cundle, 26 ans. "Et ils en parlent toujours." "Je peux facilement imaginer que c'est un événement dont je parlerai à mes petits-enfants et aux générations futures. C'était super", poursuit-il.

On a pu voir Meghan porter plusieurs fois sa main sur son baby bump, un geste qui n'est pas passé inaperçu !

© REPORTERS



Un peu plus tard dans la journée, le prince a escaladé le Sydney Harbour Bridge en compagnie du Premier ministre Scott Morrison pour hisser le drapeau des Invictus Games, compétition ouverte aux blessés et invalides de guerre qui débutera ce samedi.

Lundi, ils se rendront sur Fraser Island, la plus grande île de sable du monde, dans le Queensland, avant de s'envoler pour les Fidji, les Tonga et la Nouvelle-Zélande.

© REPORTERS