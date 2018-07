"Madonna est devenue obsédée par moi, témoigne la mannequin Amanda Cazalet - qui avait été sélectionnée pour tourner dans le clip très sensuel des années 90 Justify My Love (et où elles s’embrassaient langoureusement) - au Daily Mail. À ce moment-là, ça ne m’a pas dérangée, mais quand j’y repense, je réalise que j’ai été abusée par quelqu’un qui était mon patron."

Aujourd’hui âgée de 53 ans - 25 ans à l’époque -, Amanda explique que Madonna est tombée amoureuse d’elle, qu’elle lui a écrit plusieurs lettres d’amour durant deux ans et où on peut lire que la chanteuse la considère comme "la plus belle femme du monde. Je sais que tu es mariée et enceinte et je ne peux pas expliquer mon attirance, néanmoins elle est là".