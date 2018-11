La photo a été déterrée par le très puissant site américain TMZ. On y voit Meghan Markle très souriante sur les genoux d'un jeune homme, les bras autour de son cou. Il s'agit en fait de Cory Vitiello, un chef cuisinier de Toronto très connu au Canada. Il l'enlace également et lui fait un baiser sur la joue.

Si l'on connaît davantage l'histoire qu'a vécue Meghan avec son ex-mari Trevor Engelson, la duchesse de Sussex a également eu d'autres relations et notamment ce chef qu'elle a fréquenté durant deux ans d'après le Daily Mail et qui lui a "permis d'avoir ses entrées dans la haute société canadienne", d'après le quotidien

Une photo qui respire simplement le bonheur (oiu ce qui ressemble à de l'amour) et qui aurait été prise d'après le site pendant qu'ils dînaient à Toronto au restaurant Atlas en mai 2016. Rien de scandaleux en somme. Ce qui crée l'émoi c'est que ce cliché d'une Meghan "in love" a été prise quelques semaines tout juste avant que la relation avec Harry ne commence – ils avaient officialisé en septembre 2017, à peine un an après avoir débuté leur idylle en secret.