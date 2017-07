Comme François Hollande fin 2014, l'acteur a été invité à porter le costume traditionnel...

Être invité de marque au Kazakhstan n'est pas de tout repos. Les traditions sont en effet solides et pas question d'y échapper. Invité en l'honneur du 13e festival InterAsia à Astana, Nicolas Cage a pu en découvrir les joies. Le président Noursoultan Nazarbaïev et son épouse ont pour habitude d'offrir comme cadeau de bienvenue une chapka et un imposant manteau de fourrure. Bien entendu, le convive n'a pas le choix, il doit porter la tenue traditionnelle et poser pour la photo officielle. Une expérience qui semble avoir légèrement crispé l'acteur américain. Le buzz quant à lui était immédiat...