Le site people américain TMZ a cependant dévoilé une photo ainsi que des captures d'écran de SMS pouvant être compromettants pour l'actrice. Asia Argento nie en bloc avoir eu une relation sexuelle avec Jimmy Bennett en 2013, alors qu'il était âgé de 17 ans.Pourtant, des SMS échangés avec un proche après la parution de l'article du New York Times laissent penser tout le contraire. Dans ceux-ci, Asia Argento écrit noir sur blanc qu'elle "", avoue avoir trouvé l'expérience "" et ne pas avoir été au courant qu'il "".Cette lettre, écrite par Jimmy Bennett après avoir passé la nuit avec l'actrice dans un chambre d'hôtel Ritz-Carlton en Californie, est une déclaration d'amour à celle avec qui il a tourné lorsqu'il avait sept ans. "", a-t-il écrit sur un feuille cachetée du logo de l'hôtel.Asia Argento dit aussi, dans ses messages, qu'elle recevait des photos de nu de Jimmy Bennett fréquemment et qu'il lui avait avoué qu'elle était son "".