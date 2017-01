Une pilule de prozac géante comme urne funéraire, telle est la dernière demeure de Carrie Fisher.

La star de Star Wars, décédée brutalement d’une crise cardiaque, ayant été enterrée ce jeudi dernier en même temps que sa mère Debbie Reynolds (décédée le lendemain de sa fille). "Nous n’avons pas pu trouver quelque chose de plus approprié. Carrie aurait aimé cette idée."

Que la farce soit avec toi ? Non, selon son frère Todd Fisher qui a expliqué ce choix insolite pour sa sœur bipolaire et dépressive à Entertainment Tonight. "L’objet préféré de Carrie était une pilule de Prozac géante qu’elle a achetée il y a des années. Elle l’adorait, la pilule était dans sa maison et avec sa fille Billie, nous avons senti que c’est là qu’elle aurait voulu être."