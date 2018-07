L'influenceuse française, Caroline Receveur, vient d'accoucher de son premier enfant, Marlon, et dévoile un ventre pratiquement plat.





En effet, son corps est loin de ressembler à celui de la majorité des femmes sept jours après un accouchement.

Une semaine après avoir accouché ? J’aurai bien aimé, ça fait trois mois, et on me laisse encore passer aux caisses prioritaires", ironise Vinciane sur la publication. "On dirait mon ventre après avoir mangé une myrtille", plaisante une autre internaute sur la plateforme. "Ou comment déprimer 90% des femmes qui viennent d'accoucher", lance Sophie. ", ironise Vinciane sur la publication. "", plaisante une autre internaute sur la plateforme. "", lance Sophie.



"Be proud of your body", partage la blogueuse sur une publication Instagram afin d'encourager les femmes qui viennent d'accoucher à assumer leur nouveau corps. Suivie par près de 3 millions de personnes, son message a rendu plusieurs internautes assez dubitatives.