Usher: "Vous me voyez porter des jeans baggy à 60 ans ?"

People

Rencontrer Usher Raymond IV, Usher pour les intimes, c’est toujours un plaisir. Déjà parce que contrairement à beaucoup de ses collègues, il sait bien aligner plus qu’un sujet, un verbe et un complément. Usher, c’est un peu en effet un poète du phrasé et de la rythmique. Un génie, une institution, une légende vivante.

C’est surtout un Midas en jeans baggy qui transforme en or massif tout ce qu’il touche. À 37 ans, il le prouve de façon percutante en incarnant le boxeur Sugar Ray Leonard. Un Oscar à portée de gants ?