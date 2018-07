Et chaque année, Vanessa Paradis embellit et sa fille Lily-Rose s'enhardit et sourit. La "just married" actrice et chanteuse et la jeune fille ont fait une apparition remarquée au Grand Palais qui était cette fois totalement métamorphosée en quais de scène, célèbres boîtes vertes des bouquinistes compris !

Ensemble, souriantes et complices, mères et filles avaient opté pour un look évidemment stylé et complémentaire : une jupe longue à volants et d’un T-shirt blanc accessoirisé par un joli sautoir pour Vanessa, tandis que Lily Rose portait une robe rétro avec un ensemble à pois.

Après le photocall, elles ont retrouvé les autres invités en front row : Pharrel Williams mais aussi Penélope Cruz qui est la muse de de la dernière collection Croisière de Chanel