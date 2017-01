La styliste ne veut pas entendre parler du nouveau groupe constitué de 3 chanteuses de l'époque. Et agirait de telle façon qu'elles ne puissent même pas reprendre les tubes des Spice Girls le temps d'un concert pour les 20 ans du premier album...





Victoria Beckham ne veut plus jamais entendre parler des Spice Girls. A tel point qu'elle ferait tout pour empêcher les autres chanteuses du Girls Band d’in­ter­pré­ter les morceaux emblématiques avec leur nouvelle forma­tion GEM. GEM pour Geri Horner, Emma Bunton et Mel B. Le trio s'est dit “dévas­té » par cette déci­sion.

Pourtant, la fête promettait d'être belle pour tous les fans du groupe anglais. Pour fêter le 20e anniversaire de la sortie du premier album, trois sur cinq des chanteuses d'antan avait décidé de reformer un groupe histoire de faire revivre tous les tubes de ce groupe au succès éclair.

Mais les avocats de Victoria Beckham viennent troubler ce retour annoncé. Dans les colonnes du tabloïd anglais The Sun, une source proche du groupe explique : “Les filles sont dévas­tées. C'est une façon extrê­me­ment triste de finir cette histoi­re…Victo­ria a été une grande partie de leur vie et main­te­nant elle utilise des avocats pour bloquer leur retour, c‘est impen­sable“.

Ce n'est pas la première des déconvenues pour Geri, Emma et Mel. B. Quand l'année dernière, elles lancent l'idée de se reformer, Victoria Beckham refuse tout net, et Mel C. (la sportive) décline aussi.





Ensuite, Joyce Smith, l'avocat qui avait aidé les Rolling Stones à orga­ni­ser leur concert histo­rique à Cuba, avait accepté de devenir leur mana­ger le temps de l'orga­ni­sa­tion du concert à Hyde Park. Mais l'homme a décidé de prendre du recul... Et sans son aide, le projet s'annonce rude à soutenir !

Entendra-t-on bientôt Spice Up Your Life, Say You'll Be There ou encore Who Do You Think You Are bientôt ? Rien n'est moins sûr. En attendant, on peut (re)découvrir cette reprise géniale de Wannabe par une ONG qui oeuvre notamment pour l'égalité des jeunes filles.