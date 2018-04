La tribu Beckham était au complet pour fêter l'anniversaire de la créatrice, née le 17 avril.





Après avoir fièrement célébré l’étoile sur le Walk of Fame de son amie Eva Longoria, Victoria Beckham a fêté son anniversaire. Et c'est en famille, auprès David, Brooklyn, Romeo, Cruz et la petite Harper, qu'elle a voulu le passer. L’ex Spice Girl devenue créatrice de mode, 44 aujourd’hui, a posté une photo en famille sur Instagram pour marquer le coup.

« Veille d’anniversaire avec mes bébés. Je vous aime tellement », a-t-elle écrit en légende.