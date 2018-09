Pour les 10 ans de sa marque, Victoria Beckham ne fait pas les choses à moitié : elle défilera pour la première fois à Londres lors de la Fashion Week le 16 septembre prochain et surtout a lancé une campagne assez dingue que les Londoniens peuvent voir à Piccadilly notamment. Lors de ce shooting dirigé par Juergen Teller, on voit les jambes de la créatrice sortir d'un sac taggé de sa griff. Sur d'autres clichés, on l'aperçoit la tête dans le sac en train de marcher sur un trottoir ou encore se tenant la tête comme un petit oiseau tombé d'un sac renversé dans lequel le photographe est en train de la photographier. De l'humour et de l'esthétisme mixés pour une campagne qui fait mouche. La créatrice la décline d'ailleurs sur un T-shirt vendu dans ses boutiques et sur son eshop au prix de 115£.

Par ce biais, Victoria Beckham a voulu rendre hommage à ses débuts en 2008 et surtout à Marc Jacobs qui l'avait imaginée sortant d'un sac à shopping de sa marque, shootée par Juergen Teller, tout comme cette année. ! "Cette saison marque le 10e anniversaire de ma marque. Quand Marc Jacobs m'a fait sortir d'un sac à provisions il y a dix ans, ce n'était vraiment que le début de mon parcours dans l'industrie de la mode. Quelle meilleure façon d'illustrer l'histoire des dix dernières années qu'en revisitant la création ? J'ai hâte de partager cette campagne avec vous, filmée par le brillant Juergen Teller", explique-t-elle.